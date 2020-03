De freondinnen Gerda en Margriet binne in rûntsje oan it hurddraven. Wol op oardel meter ôfstân faninoar fansels. No't se de hiele dei thús sitte komme de muorren somtiden op de froulju ôf. In rûntsje drave makket de holle wer leech en is ek noch goed foar de kondysje.