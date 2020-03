Boeren bringe manmachtich fretten nei bisten fan Circus Renz

Ferskate boeren út Fryslân binne mei fretten nei it Fries congrescentrum yn Drachten riden foar de bisten fan Circus Renz. It sirkus hat krekt lykas oare jierren, oerwintere op it terrein achter it kongressintrum. Mar no't it seizoen eins wer begjinne moat, stiet it sirkus fanwege de coronakrisis stil. It sirkus rôp elkenien op om te helpen om't it jild op is. Dêr waard manmachtich gehoar oan jûn.