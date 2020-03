Taksy- en touringcarbedriuwen krije gjin stipe, Dalstra: "Alles stiet stil"

"Alles stiet stil"

Johan Dalstra, de direkteur fan Dalstra Reizen, kin der nachts al net goed mear fan sliepe. Oant begjin juny binne alle reizen skrast. Ek dêrnei is noch lang net dúdlik hoe't it komt "Alles stiet no stil. Gewoanwei begjint it no. Dan ha we fan de 25 bussen twatredde riden." Mar ride sit der no foarearst net yn. En de kosten binne al makke. "Lykas de folsleine rekreaasjebrânsj dogge jo de ynvestearringen yn de winter. No moatte jo fertsjinje."

"Oar bedriuw yn reissektor krijt wol stipe"

It bedriuw falt krekt tusken alle regelingen yn. Sa hawwe je foar de oanfraach foar it bedrach fan fjouwertûzen stipe foar grutte ûndernimmingen in saneamde SBI-koade nedich. Dalstra: "Wy ha dan koade 76.12. Dy kriget neat, mar koade 76.11 wol. Dat is dan in bedriuw dat ek yn de reisbrânsj sit. Dat sit skeef."

Oprop kabinet smyt omsetferlies op

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) fynt it ûnbegryplik dat ditsoarte fan bedriuwen gjin oanspraak meitsje kinne op stipe. Foarsitter Bertho Eckhardt seit dat der rap finansjele help komme moat. "Er is geen verbod op taxivervoer, maar er is door het kabinet wel gemeld dat je alleen een taxi moet nemen als het absoluut noodzakelijk is. Dat zit dicht tegen een verbod aan." It smyt in soad omsetferlies op. KNV ropt it ministearje fan Ekonomyske Saken op dizze brânsj ek op te nimmen yn de needregeling.