Alden belje oft harren bern dochs nei opfang kinne

Neffens Schnieders 'regeert de angst' op dit stuit. ''Gezinnen worden op de proef gesteld en gaan hier en daar kopje onder, nu ouders de zorg voor kinderen met thuiswerken moeten combineren.'' De opfanglokaasjes krije hieltyd mear fragen fan âlden dy't graach wolle dat de opfang wer iepen giet.

Dy meie no noch allinnich bern fan âlden mei in krusjaal berop opfange. Schnieders jout oan dat bern neffens it RIVM gjin grutte rol spylje by it fersprieden fan it firus. Boppedat hingje guon bern no op strjitte om. ''Op de opvang is het vermijden van lichamelijke contacten beter te managen'', seit Schnieders.