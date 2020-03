Bestjoer Le Roy-tún: 'Hâld op mei stellen fan ús guod"

Op de facebookside leit it bestjoer út wat wetlik joen ûnder streuperij falt. "Maar in gewoon Nederlands: laten liggen die stenen. Dat kan je een paar honderd euro kosten. Wel een beetje duur voor een paar tegeltjes."

In pear wiken lyn kaam de Le Roy-tún ek al yn it nijs, nei't de gemeente wat te entûsjast snoeid hie. Stichting TIJD, ferantwurdlik foar it ûnderhâld fan de tún, drige der doe hielendal mei op te hâlden. Nei oerlis mei en ekskús fan de gemeente ha se it ûnderhâld dochs wer oppakt.

De tún yn it sintrum fan It Hearrenfean is yn 1966 oanlein troch de yn 2012 ferstoarne keunstner Louis Le Roy. It is in organyske tún. De tún is in publykslûker foar It Hearrenfean. Neist de tún op It Hearrenfean is Le Roy ek bekend fan syn Ekokatedraal by Mildaam.