ROAZ: "Sikehûzen yn it noarden ha genôch bêden foar coronapasjinten"

Lanlik wurdt besjoen hokker sikehûzen oft holpen wurde moatte, omdat se de soarch net mear oankinne, en hokker sikehûzen noch romte ha. Sikehûzen skatte sels meardere kearen deis yn hoe't it liket mei de romte op de intensive care. Der wurdt dan ek sjoen nei de tastân fan pasjinten dy't no noch net op de IC lizze. As it derop liket dat sy dêr mooglik dochs hinne moatte, wurdt dêr rekken mei hâlden.

Der wurde yntusken ek op meardere plakken lokaasjes ynrjochte foar coronapasjinten dy't gjin sikehûssoarch nedich ha, mar dy't net thús wêze kinne. Dan giet it om minsken dy't yn it sikehûs lein ha en mei wa't it wer better giet. Mar ek om minsken dy't besmet binne en noch net nei it sikehûs hoege, mar wol soarch nedich ha.