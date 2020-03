Boufakker yn coronatiid: "Yn lytse groepkes om skaft en húske faker himmelje"

Beheiningen

De boufakkers moatte harren oanpasse oan de regels. Bygelyks by putsjes dy't je oars mei syn beiden dogge. "Wy besykje dan in meganyske oplossing te betinken, dat wy dochs dy ôfstân hâlde kinne. Mar der binne ek klussen dy't no net kinne, bygelyks it pleatsen fan in dakkapel. Dat is wurk datst net allinnich dwaan kinst. Dy stelle wy no leaver efkes út of wy meitsje de kapel prefab al yn 'e fabryk."

De coronakrisis hat dochs wol deeglik ynfloed op it deistige wurk op 'e bou. "It begjint by it ferfier: twa minsken yn in buske. Fierder meie je net yn grutte ploegen skafte. Fierder moatte wy soargje dat alles goed skjin is. It hûske nei elk gebrûk skjinmeitsje en oars sette wy der wol in ekstra dixi by. En fansels goed oerlizze mei de klant en spulregels mei elkoar ôfprate."