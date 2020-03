Op de Oudeweg yn Drachten is sneintejûn in frou mei drank op tsjin in parkearde auto oanriden. Plysje en ambulânsepersoaniel waarden manmachtich oproppen. De frou rekke by it ûngelok net ferwûne. Ut in test die bliken dat se mei drank op efter it stjoer sitten hie.