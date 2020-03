Thússoarchmeiwurker Zoë Luchtmeijer: "Een mondkapje voelt erg onpersoonlijk"

Zoë Luchtmeijer fernimt yn de deistige praktyk dat sy en har kollega's it hieltyd drokker krije. "We merken dat verpleeghuizen en ziekenhuizen mensen zo snel mogelijk willen verplaatsen naar de thuissituatie, om bedden vrij te maken voor coronapatiënten." Oant no ta fersoarget Zoë sels noch gjin minsken mei coronaferskynsels. Dochs wurde der al wol preventieve maatregels naam. "Sinds de afgelopen weken werken we ook met mondkapjes op. Dat voelt wat onpersoonlijk. Gelukkig snappen mensen het heel goed, maar het persoonlijk contact is toch echt anders."

It coronafirus is it petear fan de dei, fernimt Zoë. "Mensen durven geen boodschappen meer te doen of naar buiten toe. Dat zijn allerlei dingen die je bespreekt 's ochtends. We voeren altijd wel gesprekken, maar de afgelopen weken gaat het echt puur alleen over corona." Ek ûnderling wurdt der mei kollega's eins allinnich noch praat oer it firus. "Iedere dag is er wel iets dat we met elkaar moeten bespreken. We mogen niet zo veel contact meer met elkaar hebben, dus gelukkig kunnen we beeldbellen met elkaar. Dan kunnen we in ieder geval de belangrijke dingen met elkaar bespreken."

Troch it coronafirus meie âldere minsken by foarkar gjin besite mear krije. En dat hat grutte gefolgen, fernimt Zoë: "Wij zijn de enigen die nog bij mensen binnen komen. We krijgen daardoor een andere rol. Mensen zijn heel nuchter, maar soms breken ze wel. Vooral het feit dat ze niet weten hoe lang het nog gaat duren en hoe lang ze nog alleen zitten, breekt mensen op. We proberen van dag tot dag te kijken hoe het gaat. We doen wat we kunnen."