"Bebouwing nij buorskip ûnder Goutum desastreus foar greidefûgels"

De briefstjoerders wolle dat de gemeente ôfsjocht fan bebouwing, om't yn it gebiet tsientallen spantsjes greidefûgels libje. It giet yn totaal mar om in greidegebiet fan acht bunder, mar dat lit neffens de beswiermakkers no just de need sjen; dat fûgels dêr sa ticht op elkoar libjen.

Frijwilligers hawwe dêrneist de ôfrûne jierren in soad dien om de greidefûgels yn it gebiet te beskermjen. Sa binne stekken pleatst om predatoaren lykas stienmurden en katten op ôfstân te hâlden.

Biodiversiteit fersteurd

As de gemeente it stêdeboukundich plan trochset, sil de biodiversiteit yn it gebiet fersteurd wurde, skriuwe de briefstjoerders. Ek de Hounspolder, sa't it gruttere gebiet hjit, wurdt dan op slot set. Der wurdt ferwachte dat it greidefûgelgebiet dan stadichoan ferdwynt.