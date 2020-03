Jongereinwurkers Amaryllis de dyk wer op

Amaryllis, de organisaasje foar maatskiplik wurk yn Ljouwert, stjoert dizze wike harren jongereinwurkers de strjitte wer op. Op fersyk fan de gemeente moatte dizze helpferlieners de oerlêst fan groepen jongerein oanpakke. De jongereinwurkers en oare meiwurkers fan Amaryllis wurken fanwege de coronakrisis út hûs wei. Mar troch it moaie waar en de tichte skoallen is der mear jeugd op strjitte en yn guon wenwiken is dêrtroch oerlêst ûntstien.