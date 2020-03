Petra de Vries fan De Pein warskôget har soarch-kollega's: "Tink asjeblyft goed om jim sels"

Petra hat alle feskynsels fan corona: sy is oergriselik wurdich en hat slimme spierpine. Ek hie se dagenlang koarts. Dy is no lykwols fuort. "Ik hie fan 'e moarn 37,2 graden, dus ik bin einliks oer de koarts hinne. Gelokkich, gelokkich, want oars hie ik nei it sikehûs moatten. Ik ha der de hiele nacht net fan slept, sa benaud wie ik."

Petra warskôget al har kollega's om foarsichtich te wêzen: "Wat ik tsjin jim sizze wol: asjeblyft, tink hiel goed om jimsels. In pear wike yn 'e hûs bliuwe, is echt hiel belangryk om sûn te bliuwen. Tink om jimsels, mar ek om jim partners, famylje en bern. Wy ha no in bytsje meikrigen hoe't it is. Dy ferlammende fermoeidheid en dy freeslike spierpine is ferskriklik."