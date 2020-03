OERSJOCH: 31 pasjinten op Fryske intensive cares, 73 bûten de IC's yn sikehuzen

Talant (ûnderdiel fan Zorggroep Aliade) iepenet dizze wike yn Beetstersweach en Drachten twa corona-ôfdielingen foar minsken mei in ferstanlike beheining. Op dizze 'COVID-huzen' binne fan april ôf kliïnten wolkom by wa it firus fêststeld is. It inisjatyf is nommen troch Aliade yn oerienstimming mei gemeenten. De ôfdielingen binne sletten foar oare ôfdielings. Yn Drachten is der romte foar 24 minsken oan de Talant-lokaasje oan it Akkerland en Grasland. Yn Beetstersweach is der romte foar 9 minsken op it terrein fan lokaasje De Wissel oan De Freulesingel.

"Het is niet zeker of het aantal zorgbedden dat nu beschikbaar is binnen de provincie voldoende zal zijn. Om die reden treffen Friese zorgorganisaties alvast voorbereidingen om meer patiënten te kunnen plaatsen," skriuwt Talant.