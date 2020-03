LIVEBLOG: Sân nije besmettings yn Fryslân (122 totaal), tiisdeitejûn parsekonferinsje kabinet

Inkele tûzenen ûndernimmers hawwe sûnt freed in oanfraach yntsjinne by it needloket foar bedriuwen dy't direkt troffen wurde troch de koronamaatregels fan it kabinet. Dat meldt in wurdfierder fan it ministearje fan Ekonomyske Saken. Dizze ûndernimmers kinne fia it loket in ienmalich bedrach fan 4000 euro oanfreegje. Der wiene wol fuortendaliks problemen mei it digitale loket, om't de webside troch in steuring tydlik út 'e loft wie.