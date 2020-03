LIVEBLOG: Hokker sektoaren komme yn oanmerking foar de needregeling?

It ministearje fan Ekonomyske Saken makket hjoed bekend watfoar sektoaren yn oanmerking komme foar de needregeling. Juster waard al bekend dat bygelyks ûndernimmers yn de non-foodsektor derby hearre.

Fryslân fan 'e moarn

En net allinnich yn dit liveblog kinst al it coronanijs folgje, mar ek by ús op radio en telefyzje. Te begjinnen mei it radioprogramma Fryslân fan 'e moarn, fan 6.00 oant 9.00 oere. Dêryn sjocht ferslachjouwer Lennie Bronsveld hoe't de bousektor omgiet mei de rjochtlinen fan it RIVM, we prate mei in coronapasjint fan De Pein en presintator Hans Koster bellet mei Zoe Luchtmeijer, sy wurket yn de thússoarch.

Fryslân Fit

En op telefyzje stjoere we fan hjoed ôf Fryslân Fit út: in programma foar thússitters om even lekker yn beweging te wêzen. We begjinne mei in warming-up en dêrnei dogge we trije oefeningen. Sportynstrukteur Dirk Jelke de Boer en syn twa kollega's dogge de oefeningen foar. Fryslân Fit is fan moandeis oant en mei freeds en wurdt trije kear moarns útstjoerd: om 9.00, 10.00 en 11.00 oere.