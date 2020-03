LIVEBLOG: 31 pasjinten op Fryske intensive cares, 73 bûten de IC's yn sikehuzen

It Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ) hat witte litten dat der yn Fryslân op dit stuit 31 minsken yn de provinsje op de intensive care lizze en dat dêrnjonken noch 73 minsken yn de sikehuzen lizze (net op de intensive care). Yn Noard-Nederlân as gehiel, dus mei Grinslân en Drinte derby, giet it om 90 minsken op de intensive cares en 230 minsken yn de sikehuzen bûten de IC's.

It tal pasjinten yn de noardlike provinsjes is tanommen mei goed 50 minsken yn de ôfrûne dei, nei't it oantal in skoft stabyl wie.

Neffens it ROAZ is der noch genôch kapasiteit yn de sikehuzen yn it noarden.