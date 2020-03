Alle dagen te kuierjen yn Drachten mei Henk de Jong

De challenge is twa dagen lyn yntrodusearre. Dielnimmer fan it earste oere is Daniëlle Dantuma. Se is krekt mem wurden en besiket no alle dagen mei de bernewein te kuierjen om de 100 kilometer te heljen. "Yn de sportskoalle is it altyd drok, no net. En je kinne fansels prima thús fitnesstrainingen dwaan. Mar troch dizze challenge ha ik dochs it gefoel dat we it mei-inoar dogge, wylst je allinne oan it kuierjen binne."

Dat der om de trije dagen in filmke fan Henk de Jong by sit is foar Dantuma in boanus. "Myn mem is de grutste Henk de Jong-fan. En ik stikem ek wol hear."