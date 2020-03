Eurohotel bout hotelkeamers om ta minyrestaurant

It wie in kompanjon fan eigener Jochem van der Schoot dy't mei it idee kaam. "Het hotel mag open blijven en met roomservice mogen we de gasten nog bedienen. Dus als we een kamer een avond gebruiken als restaurant en daarna alles opruimen, dan voldoen we aan de eisen. Zaterdagavond hebben we het gelanceerd en de komende weken zitten de kamers al vol."

Van der Schoot fernimt dat der ferlet is fan it idee. "Mensen zijn het thuis zitten wel een beetje zat." Wa't in taffeltsje boekt, komt op de heechste etaazje te sitten. "Daar is het uitzicht het mooist. En je moet toch bezig blijven om je broek op te kunnen houden. Dit was een van de ideeën." Gasten jouwe in bestelling troch oer de telefoan, de minsken fan it hotel sette it iten foar de doar en de gasten helje it nei binnen.