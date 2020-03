Campings troffen troch nije maatregels

Eigener Annelie Bleckman baalt dan ek fan de maatregel: "Ja, dat is wel balen. We hadden juist allemaal voorzorgsmaatregelen getroffen: extra alcohol, vaker schoonmaken, meer zeep, dat soort dingen. Maar het is dus niet genoeg."

De dûsen en húskes yn it toiletgebou op de camping lizze in eintsje útinoar. "We hebben een ruim toiletgebouw, het is dus goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden."

Oare regels yn Fryslân as yn Brabân

De maatregel docht ekstra sear omdat dy net oeral yn Nederlân jildt. Yn Brabân bygelyks, meie de toiletgebouwen noch gewoan iepen bliuwe. Bleckman wol dat dat lyk lutsen wurdt. "Ik vind dat in heel Nederland dezelfde regels moeten gelden. En dat op plekken waar genoeg voorzorgsmaatregelen zijn genomen, deze regel niet nodig is." Wat de skea is, kin Bleckman noch net sizze, dat hinget gear mei hoelang't de maatregel duorje sil. Dat sil foarearst oant 6 april wêze.