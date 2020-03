Fryske filmers lizze tiid fan ‘lockdown’ fêst

Neffens Hoebe wurde ek filmmakkers hurd rekke troch it coronafirus. "Alle projecten zijn nu eigenlijk stil komen te liggen. En het is maar de vraag wanneer en of het weer wordt opgestart."

Thús wurkje is foar filmmakkers lestich, sa seit Hoebe. Foar it filmjen sels moatte je op lokaasje wêze en hawwe je meardere minsken nedich. It iennige dat no dus barre kin, is bygelyks it editen fan films of it skriuwen fan skripts.

"Als je ziet wat er nu wordt gezegd over de komende recessie, dan krijgen we zo meteen weer hele zware klappen te verduren als creatieve en culturele sector. En dus moeten we onszelf op dit moment nog meer laten zien."