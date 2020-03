Rêstiger wykein yn de natuer en wa't der wol is, hâldt him oan de rjochtlinen

It is frij rêstich yn de bosken fan Gaasterlân, seit boskwachter Henk-Jan van der Veen fan Staatsbosbeheer. Hy hat sawol sneon as snein aktyf west. In wike lyn wie it op guon plakken sa drok dat der problemen ûntstienen mei it goed ôfstân hâlden en de regels dy't jilde yn natuergebieten.