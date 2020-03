Winkels yn non-foodsektor krije ek oerheidsstipe

It needloket foar ûndernimmers en zzp'ers dy't finansjele stipe oanfreegje wolle, wie dit wykein net berikber fanwegen in steuring. Dy is no oplost, mar steatssekretaris Mona Keijzer ropt op om op dit stuit allinnich mar in oanfraach te dwaan foar oerheidsstipe as je de help akút nedich hawwe.

Dupearre ûndernimmers kinne ûnder oaren oanspraak meitsje op in ienmalige temjittekomming fan 4.000 euro. Moandei wurdt de list mei nije brânsjes bekendmakke.