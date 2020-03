Toerismeburo: "Miskien noch in 'boost' yn septimber"

"Want boatsjefarre of fytse by de '11fountains' del, of yn ús natoer, kin folle earder as yn folle fleantugen reizgje nei fakânsjebestimmings", neffens Hendriks. "Foar dy 'post-coronatiid' moatte we ús no wol klearmeitsje. Yn de hjerst soe eins noch wat organisearre wurde moatte dêr't minsken foar komme wolle."

Op it stuit striemin

"Mar op it stuit giet it striemin", jout Hendriks ta: "We ha fan 1 maart ôf alhiel gjin boekings mear krigen. Wylst it dêrfoar krekt fantastysk gie mei it 'vroegboeken'. Om't we by de SGR (Stichting Garantiefonds Reizen) sitte, binne de minsken nea harren jild kwyt. Ek net as wy op 'e flesse gean soene. Alle boekers ha foar harren oanbetelling in 'voucher' krigen, in soarte 'tegoedbon' dy't letter fersulvere wurde kin. Se binne dêr wiis mei en snappe it. Gjinien hat oant no ta syn jild werom frege."