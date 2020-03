Heechlearaar Eelke de Jong: “Wopke Hoekstra fertsjinnet in klap foar de kop”

De Jong sjocht dat de lannen yn 'e wrâld ferskillend omgean om it coronafirus tsjin te gean. "Yn ús eagen docht Amearika noch oergryslik lakonyk oer de maatregels, dat leit ek wol yn harren kultuer. Dat ik tink dat dêr ek noch wol klappen falle sille en dat kin dêr ek hiel gau." Yn in soad Amerikaanske steaten kin gewoan reizge wurde, en is in lockdown foarearst noch gjin opsje, al rint it oantal besmettings dêr tige hurd op. "Foar guon lannen is it nimmen fan maatregels funest foar de befolking. Yn guon ekonomysk swakke lannen kinne je eins gjin lockdown dwaan, om't de minsken dan hielendal gjin jild fertsjinje en dêrmei gjin iten hawwe. Dat is gewoan gjin opsje dêr."

Europeeske solidariteit

Binnen de Europeeske Uny freegje lannen no om help. Yn guon Súd-Europeeske lannen, lykas Spanje en Itaalje, binne net allinnich de medyske, mar ek de ekonomysk gefolgen enoarm. Dy lannen freegje dêrom oft Europa no bydrage wol út it Europeesk Needfûns, mei sa min mooglik betingsten. Ferskate lannen wolle ek dat der saneamde corona-obligaasjes útjûn wurde: Europa lient dan mei-inoar in grut jildbedrach. Nederlân, mar ek Dútslân, Eastenryk en Finlân reagearje dêr huverich op. Se wolle dy rûte net te gau kieze en boppedat wolle se dat lannen dy't jild krije, dan yn 'e takomst ek herfoarmje sille. Dy reaksje fan Nederlân stjitte in soad lannen tsjin de boarst.

"Nederlân moat him skamje"

"Dat kaam op in bulte krityk te stean", fertelt De Jong. "En terjochte. Want wat minsken hjir yn Nederlân ûnderskatte is hoe grof at minister Wopke Hoekstra fan Finânsjes út 'e hoeke kaam is. Stel no dat jo heit op stjerren leit en wy witte allegear dat jo heit fierstente tefolle smookt hat en dan komt in omke om 'e hoeke sjen en dy seit: 'jo hienen ek net safolle smoke moatten'. Dy omke is lykwols ek ferkeaper fan sigaren en tabak. En dy omke, dat is dan Nederlân." Dat foarbyld fan De Jong freget om útlis. "Omset nei de werklikheid", seit De Jong. "As Itaalje alle dagen mear as hûnderten deaden hat, dan begjinne je net oer de eftergrûn fan harren finansjele tastân. Wy moatte ús dêr djip foar skamje. Boppedat, troch allegear fiskale konstruksjes - betocht nei de ekonomyske krisis fan 2012 - dy't rinne fia Nederlân, kinne dy lannen no ek hast neat. Ik bin in Wâldfries en dan sis ik: 'dy Wopke Hoekstra moat efkes goed in klap foar de kop ha, want dit kin sa net. Wy moatte dy lannen nó helpe."

"Wat we no sjogge is dat de ECB (Europees Centrale Bank) no wer al it wurk dwaan moat, mar eins soenen regearings no ek ris de koppen by inoar stekke moatte en dêr giet it mis. De ECB kin net altyd de ienheid yn Europa bewarje, want dat moat úteinlik fan regearings út komme."