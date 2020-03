HEA! Goeie op de pleats yn Lollum

Op de buorkerij fan de famylje Rypkema giet it gewoane libben troch, nettsjinsteande de coronakrisis. De lytse bern fan Ruben en Magdalena binne gewoanwei ek foaral thús. En se ha in grut hiem om te boartsjen. Ek it bistelibben giet troch: der is allegearre drokte fan de lammerij en der hat krekt in ko kealle: in sûne twilling.