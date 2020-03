Organisaasje Visserijdagen: "It is no net ferantwurde om it trochgean te litten"

Gewoanwei binne maart, april en maaie de moannen dat alle ôfspraken mei artysten, leveransiers en fiskers makke wurde. Mar by in protte fan dizze partijen leit no it wurk stil. Dat minsken fernuvere binne oer dat it feest fan fjouwer dagen no al ôfsein wurdt, wylst it pas ein augustus plakfine sil, begrypt Dutrieux wol. "Maar de Visserijdagen is niet een feest dat je twee weken van te voren organiseert. De organisatie begint in oktober al. Maar nu ligt alles stil. Wij als organisatie kunnen niet vergaderen en bovenal vinden we het niet verantwoord nu geld te vragen aan de mensen."