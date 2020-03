John Jorritsma oer coronakrisis yn Brabân: "It is in konstant sykjen nei balâns"

Wat is op dit momint de stân fan saken yn Brabân?

"Dat is in drege fraach. It binne 'dagkoersen'. Op dit stuit hawwe wy yn East-Brabân de twiveleftige eare dat hjir de measte minsken ferstjerre. Wy ferwachtsje dat de pyk yn de kommende wike oant tsien dagen wêze sil, dat it oantal besmettings oprinne sil en wy binne benaud dat wy net genôch plak hawwe. Mei it Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is der oerlis om te besjen hoe't de kapasiteit derútsjocht."

Binne jo konneksjes mei Fryslân dêrby ek ynset mei Fryske sikehuzen?

"Ljouwerter boargemaster Sybrand Buma sjoch ik fansels by it feilichheidsoerlis, mar ik haw sels gjin rol spile yn dy gearwurking tusken de noardlike en súdlike sikehuzen. Dat dogge de minsken dy't dêr doel oer hawwe. Ik bin wol hiel tankber dat de noardlike ambulânsetsjinsten dit no oppakke. De ûnderlinge kontakten binne hiel goed."



Stean de noazen fan de Veiligheidsregio's deselde kant út?

"Ja, yn syn algemienheid wol. Veiligheidsregio's hawwe fansels ek elk harren eigen en ferskillende problemen. Yn Seelân bygelyks binne in soad Dútsers dy't dêr nei harren fakânsjehûs komme. Hjir yn Brabân hawwe wy ús soargen mei de grins mei België. Mar we binne ûnderwylst mei inoar oan it wurk, bygelyks mei it opstellen fan de needferoardering yn oerlis mei it regear."