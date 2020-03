Veiligheidsregio set bekende Friezen yn om boadskip RIVM oer te bringen

'Allinne mei elkoar krije we it coronafirus ûnder kontrôle': dat boadskip is belangryk yn dizze tiid fan coronakrisis. De Veiligheidsregio kin alle help brûke om dat boadskip oer te bringen dat we ôfstân hâlde moatte. Dêrby wurde ek bekende Friezen ynset. Sjonger Raynaud Ritsma en Omrop-presintator is de earste.