De oarloch yn Fryske foto's: "Fan sabotaazje nei represaille"

Op dizze foto stiet sirkus Giezen op It Saailân, dat ûnbedoeld meiholpen hat oan in fersetsaksje. Yn 1943 moatte boargemasters nammelisten opstelle fan manlju dy't yn Dútslân wurkje moatte. Dy listen lizze by de arbeidsburo's en yn Ljouwert wurde se eltse jûn opburgen by it Sicherheitsdienst-haadkertier yn it Old Burger Weeshûs oan It Saailân. Fan it it helpkantoar fan it gewestlik arbeidsburo (rjochts op de foto) moatte de kaartebakken hieltyd wer nei it SD-haadkertier.

De sirkustinte is in kâns. De 20-jierrige Gaele Postma wurket op it arbeidsburo, it ferset freget him te helpen. Postma fertelt de aginten by it buro dat hy in telefoantsje krigen hat: de SD easket alle nammelisten op. Dy wurde yn in auto ynladen dêr't twa mannen fan de maresjesee yn sitte. Wat de aginten net witte is dat dit twa fersetsmanlju yn unifoarm binne en dat de kaartebakken ferdwine. De jonge Gaele dûkt ûnder en oerlibbet de oarloch. De SD hat neat yn de gaten, om't it sirkus it sicht ûntnimt.