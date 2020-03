LIVEBLOG: Tsjerketsjinst by Omrop en regeling foar ûndernimmers wurdt rommer

It Internationaal Olympisch Comité en de Japanske organisatoaren ha fierhinne oerienstimming berikt oer in nije datum foar de Olympyske Spelen. Nei alle gedachten is de iepeningsseremoanje op 23 july 2021 en einiget it sportevenemint op 8 augustus 2021. Dat meldt it ANP.

Ferline wike waard bekend dat de Olympyske Spelen dit jier útsteld wurde fanwegen de coronakrisis. Earder dizze wike sei turner Epke Zonderland dat er de Spelen noch net út de holle set hat. "Ik ha wol de yntinsje om troch te gean."