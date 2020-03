LIVEBLOG: 22 nije besmettingen en taksy- en touringcarbedriuwen lilk

Albert Hendriks, direkteur fan it toerismeburo Friesland-Holland, is in optimist. "It is no beroerd, mar miskien krije we noch in toerimse-boost yn septimber. Fryslân moat it net ha fan it massatoerisme, we binne hjir gjin Giethoorn of Volendam. En krekt dat kin ús sterke punt wêze."