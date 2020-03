Coronanijs snein 29 maart: RIVM somberder as in wike lyn

In wike lyn ferwachte it RIVM dat it effekt fan de maatregels tsjin de fersprieding fan it coronafirus no te sjen wêze soe. Dat is ek it gefal, mar minder as it RIVM ferwachte hie. Boppedat is it ynstitút in stik somberder oer it tal coronapasjinten dat op de intensive care telâne komt. "De meest positieve scenario's van vorige week komen niet uit", seit Jacco Wallinga fan it RIVM tsjin de NOS.

"In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatiënten op de intensive care." De hoop fan Wallinga wie dat der begjin april op syn meast 1000 plakken op de intensive care nedich wiene, mar safier binne we no al. Der binne sa'n 1.100 plakken beskikber.

Dat it tal pasjinten op de IC sa hurd omheech giet, komt ûnder oare trochdat minsken langer op de IC lizze: sa'n 23 dagen. Dêrtroch binne in soad plakken langer en tagelyk beset.