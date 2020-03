Famylje yn auto fêst op it strân fan Skylge

Yn de auto sieten in man en in frou mei twa bern en in hûn. De famylje koe troch de trekker, fan it leanbedriuw dat kaam wie, út de auto holpen wurde. Wiete klean koene lykwols net mear foarkommen wurde.

De famylje wie mei de auto krekt yn in slinke riden en moast wachtsje op de KNRM, dy't de auto út it wetter helje moast. Der is net ien ferwûne rekke.