Slachtebrêge werompleatst nei grut ûnderhâld

De Slachtetille-fuotgongersbrêge is sneontemiddei mei in kraan werom op syn plak set. Oan de brêge, better bekend as de Slachtebrêge, is de ôfrûne moannen grut ûnderhâld dien. De sneldyk A31 is derom fan freed- oant sneintejûn ôfsletten tusken de oanslutingen Mullum en Frjentsjer.