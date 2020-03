Skipfeartbemanning kin net nei hûs troch coronafirus

Sa kin de man fan Kitty Switijnk fan Harns op it stuit net nei hûs komme. Hy is kapitein op it iennige skip fan Cito Shipping. Dat ferfiert op it stuit grutte papieren rollen nei Nederlân. In part fan de bemanning soe meikoarten ôflost wurde, mar dat giet net troch.

"Vooral voor de internationale bemanningsleden is het vervelend. Zelfs al zouden ze van boord kunnen dan kunnen ze niet thuiskomen, omdat het vliegverkeer stil ligt en grenzen dicht zijn", fertelt se. "Zo wilde een Filipijns bemanningslid graag naar huis, maar hij kreeg te horen dat hij dan daar een maand in quarantaine zou moeten. Dus dan kon hij beter gewoon aan boord blijven, want dan kon hij in elk geval geld blijven verdienen."

"Langere tijd van huis"

Ek goed twahûndert bemanningsleden fan de skippen fan JR Shipping yn Harns kinne net fan board. Neffens teamlieder Harm Brouwer is dat foar de bemanning wol ferfelend, mar binne se it ek wol wend. "Het is zwaar, omdat ze in deze situatie er misschien meer zouden willen zijn voor hun families. Maar op zich is het voor hen niet vreemd om voor langere tijd van huis te zijn."