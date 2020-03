Thys de Jong rint Maraton Rotterdam mis troch coronakrisis

Dat de maraton net trochgiet, begrypt hy fansels. "Der is teloarstelling, mar rasjoneel sjoen is der fansels alle begrip foar it beslút", seit hy.

De maraton is ferpleatst nei oktober. Thys besiket no sa goed en sa kwea as it kin wol wat troch te trainen. Hy fielt him bearesterk en fynt it wol skande dat hy no lang net al syn enerzjy kwyt kin.