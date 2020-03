Fêst yn it bûtenlân: Maeike de Jong kin Nepal net útkomme

'Gjin idee dat de Nepal op slot siet'

"It is hjir wat ûnwerklik", sa seit Maeike de Jong. Se rint op strjitte yn de stêd Pokhara. Oeral stiet plysje of is it leger aktyf. Minsken dy't sûnder reden op strjitte binne, wurde fuort wer nei binnen stjoerd. In mûlekapke is ferplichte. "Wy hienen earst net troch wat der krekt spile", seit Maeike.

"Flak foar't Nepal in reisferbod ynstelde, bin ik oankaam. Ik bin fuort dêrnei al begûn oan in trektocht troch de bergen. Op dei sân hearden we dat it lân op slot gie. Mar ja, je ha gjin idee wat dat krekt ynhâldt as je dêr 'in the middle of nowhere sitte'. Juster kamen we werom en doe fernamen we wat dat krekt ynhâlde. De earste konklúzje wie ek al: ein oan frijheid."

It ferfier dat regele wie, mocht net ride. Yn stee dêrfan waarden de toeristen yn in bus fan de oerheid mei gefaar foar eigen libben nei Pokhara brocht. "Yn in gammele bus lâns djippe ôfgrûnen. Ik wie echt benaud by dy reis." De groep waard yn de bus earst nei in sikehûs brocht dêr't se test binne. Dêrnei moast eltsenien yn karantêne.