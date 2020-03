Mei de heechwurker dochs ekfes by de famylje sjen

Lykas bekend is it sûnt ferline wike freed net mear tastien om op besite te gean yn fersoargingshuzen. In drastyske maatregel mei fertrietlike gefolgen. Belje fia Skype of byldtelefoan is in oplossing, mar je wolle mekoar sa graach echt yn 'e eagen sjen.

Op De Jouwer kin dat dus no. "We gean mei de heechwurker 7 meter de loft yn, mei twa minsken yn in bakje. De bewenners komme dan foar it raam en sa kinne minsken dochs efkes elkoar sjen en mei elkoar prate troch de tillefoan", seit Gosse de Jong fan it bedriuw dat de heechwurker betsjinnet.