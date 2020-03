Kamera telt tal klanten yn supermerk

Troch it coronafirus mei mar in beheind tal minsken tagelyk yn in winkel wêze. Binne der te folle, dan moatte minsken bûten wachtsje. Foar de meiwurkers is dat net by te hâlden as it smoardrok is. Yn Frjentsjer is no in oplossing betocht: in kamera telt alle oanwêzigen yn de supermerk.