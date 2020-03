De oarloch yn Fryske foto's: "Minsklik skyld fan ferset"

Spoarsabotaazje

Ljouwert, net lang nei't de Dútsers ús lân beset hawwe. Yn it wetter fan de Potmarge leit in lokomotyf. By de Dútske ynfal op 10 maaie 1940 binne der noch gjin fersetsorganisaasjes aktyf. Mar it Ljouwerter spoarweipersoniel draait de spoarweibrêge iepen foar in frachttrein. Troch de lokomotyf en in pear wagonnen yn it wetter fan de stedsrivier ride te litten, blokkearje sy de spoarline Ljouwert-Grins.

It personiel makket ek wagonnen op it stasjon stikken en besiket de perronoerkaping omfier te lûken, op befel fan stasjonssjef Blijham. Dat lêste slagget net, mar sy ferniele fan alles om it dreger te meitsjen foar de Dútske opmars. Ek by de Greunsbrêge ferdwynt in ûnbemanne lokomotyf yn it wetter.