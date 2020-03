Omrop TIP: De Fryske Matthäus op radio en telefyzje

No't it sosjale en kulturele libben foar it grutste part stilleit as gefolch fan de coronakrisis, wurde ek de tradisjonele Matthäus Passions net útfierd. In teloarstelling foar al dy minsken dy't yn de wiken foar Peaske graach nei tsjerke of konsertseal gean om de passy fan Bach mei te meitsjen.

Omrop Fryslân bringt dêrom de Fryske Matthäus fan it NNO nochris foar it ljocht. It konsert is ein maart 2018 opnommen yn de Grote Kerk yn Harns.

It wurdt útstjoerd op sneon 28 maart op de radio fan 18.00 oere oant goed 20.30 oere. De tekst is hjir mei te lêzen yn it tekstboekje.