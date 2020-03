Nij inisjatyf 'Brieven aan Bep' helpt âlderein oan pinfreon

Troch alle coronamaatregels hawwe âlderen yn bygelyks fersoargingshûzen it hieltyd dreger. Se meie gjin besite mear ûntfange, wat al gau foar iensumens soargje kin. Dêrom sette de 25-jierrige Martje Bergsma fan Boarnsweach it platfoarm 'Brieven aan Bep' op. It idee is om âlderein in pinfreon te jaan. It inisjatyf is no al útgroeid ta in grut netwurk.