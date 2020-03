LIVEBLOG: Boetes foar thúsfeest en wol of net trouwe yn dizze tiid?

De 25-jierrige Martje Bergsma fan Boarnsweach rjochte it platfoarm 'Brieven aan Bep' op. It idee is om âlderein in pinfreon te jaan om sa de iensumheid tsjin te gean, no't âlderen yn in fersoargingshûs gjin besite mear ûntfange meie.

It inisjatyf is no al útgroeid ta in grut netwurk.