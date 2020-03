Wol of net trouwe yn tiden fan corona? "It libben giet troch"

"Ekstra bysûndere dei"

"Sjoch, dizze kaarten ha we ferline jier al op de post dien," seit Linda wylst sy alle kaarten op tafel leit. "Op 17 april sil it barre en we ha der gjin momint oer twivele om it trochgean te litten." Linda is hiel entûsjast oer har dei. "We wolle hiel graach trouwe. Dit is graach wat we wolle. As je it útstelle, kin it wêze dat ek net elkenien der by wêze kin."

Gjin grut feest

"Grut foardiel is wol dat we dochs al net sa'n grut feest woene," follet Wop syn oansteande frou oan. "It iennige dat we regelje moasten wie it fersetten fan de lokaasje, dy is no op it gemeentehûs. We soene gewoan thús feest hâlde, mar dat wurdt al ferset, oant nei de simmer. Dan is hooplik elkenien wer wolkom en meitsje we der noch wat fan."