Nachtopfang dakleazen moat beskikber bliuwe tsjin fersprieding coronafirus

Spesjale romte by Zienn yn Ljouwert

Zienn hie by de nachtopfang yn Ljouwert al in spesjale romte foar kliïnten dy't it firus mooglik ha. Boppedat hiene se al in soad maatregels nommen. Sa moatte de minsken ien foar ien nei binnen komme. Marrit Koelstra fan Zienn: "Dêrnei waskje se de hannen, dan wurde se fûillearre om te sjen of sy drugs of wapens by harren hawwe en se moatte ferplichte dûse. En as dat allegear dien is, kinne se nei binnen."

"It nimt mear tiid en der moat in soad wachte wurde, mar ik moat sizze dat de passanten goed meiwurkje", seit Koelstra. "Se fine it noflik dat der wat oan dien wurdt. Minsken folgje ek de media, sy binne fan alles op 'e hichte."

By de nachtopfang fan Zienn ha se ekstra minsken ynset. "Er is de hele dag en nacht een medewerker aanwezig die mensen direct op kan vangen", seit Nynke Plantinga fan Zienn. "Iedereen vindt het spannend, maar zet ook de schouders eronder. Er heerst een soort saamhorigheidsgevoel: iedereen wil wel wat extra doen."