Feesttintebrânsj liedt needklok, want alles wurdt ôfsein

By de folsleine brânsj komt de klap hurd oan. "We moatte ús ynvestearrings yn de simmer fertsjinje. Dan krije je fet op de bonken foar de winter. No is der neat. As myn telefoan no giet, is it in annulearring. Oars waard just frege oft we noch in tinte stean hiene."

De ynvestearrings dy't se oars gewoanwei winterdeis dogge, wurde net weromfertsjinne. Sa hearde Van Kammen fan in kollega dat dy op fersyk fan in festival in spesjale tinte kocht hiene: "Mar dat giet no net troch en it jild binne je kwyt. En dat ha je no nedich."

Langer kofje drinke

De tweintich wurknimmers drinke no wat langer kofje en dogge lytse putsjes op en om it bedriuw. Mar dat kin net hiel lang trochgean seit Van Kammen: "Dan moatte je wurktiidferkoarting oanfreegje. Dat is swier, want sy ha ek allegear in thús."

Van Kammen hat ek noed oer alles om de feesttinten hinne: "Tink oan de toiletferhierders, de froulju dy't dêrby sitte, de bands dy't spylje, de boekingsburo's. Der sit in hiele ekonomy achter. Dy kriget no ek echt in fikse dreun te ferwurkjen."