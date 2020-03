Hoe wurde je eins kriminele boargerynfiltrant?

Foar it earst yn 20 jier tiid set it iepenbier ministearje in kriminele boargerynfiltrant yn. Wêrom hawwe jim dêrfoar keazen?

"Een criminele burgerinfiltrant mag je alleen maar inzetten in een organisatie waar je geen vat op krijgt. Het gaat dan vaak om gesloten organisaties of criminele netwerken. Je moet bovendien aan stevige voorwaarden voldoen voordat je een criminele burgerinfiltrant mag inzetten. En zo'n infiltrant moet ook nog eens voorhanden zijn en dat was in deze zaak het geval."

Hoe komme jim eins yn kontakt mei sa'n kriminele boargerynfiltrant?

"Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de politie contact heeft met burgers. Het kan zijn dat een persoon zichzelf meldt, maar het kan ook zijn dat wij zicht hebben op een persoon van wie wij vermoeden dat wij informatie van hem kunnen krijgen. Dat was in deze zaak ook het geval dat een criminele burger wel wilde samenwerken met de politie."

It betrouwen tusken plysje en de kriminele boargerynfiltrant is in must. Hoe boargje jim dat?

"Dat is inderdaad heel belangrijk. Er moet over en weer vertrouwen zijn. De infiltrant moet erop kunnen vertrouwen dat hij veilig is en dat zijn veiligheid gegarandeerd is. En wij als politie en justitie moeten erop kunnen vertrouwen dat deze infiltrant ook doet wat hij zegt, bijvoorbeeld over zijn criminele handelingen. Een burgerinfiltrant mag criminele handelingen verrichten, maar wel zoals aan de voorkant met ons is afgesproken."

In boargerynfiltrant kin foar dy kriminele hannelingen net ferfolge wurde?

"Nee, hij is geen verdachte. Dat is ook het verschil met een getuige, dealgetuige of kroongetuige. Een getuige verklaart namelijk over het verleden waar hij deel aan heeft genomen, en een criminele burgerinfiltrant is eigenlijk gewoon inzetbaar in het onderzoek zelf als onderdeel van een samenwerking met politie."

Justysje sette foar it earst yn 20 jier sa'n kriminele boargerynfiltrant yn. Wie dat net hiel spannend? Want hy kin ek healwei sizze 'ik wol net mear'.

"Ja, je moet met alles rekening houden. De burgerinfiltrant werd voortdurend begeleid. Het was niet alleen heel spannend voor hemzelf, maar ook belangrijk dat wij zijn veiligheid in de gaten hielden. Daarom kreeg hij continue begeleiding van onze specialisten die hem hielpen met die dubbelrol."

Sûnder dizze kriminele boargerynfiltrant wie it jimme net slagge?

"Het klopt dat wij geen inzicht konden krijgen in het drugsnetwerk, dat wij nu met hulp van deze infiltrant wel hebben kunnen oprollen."