Brêge Slachtetille wurdt werom set yn syn plak, part A31 ticht

De Slachtetille-fuotgongersbrêge, better bekend as de Slachtebrêge, wurdt dit wykein werom op syn plak setten. Oan de brêge is de ôfrûne moannen grut ûnderhâld dien. De A31 is derom fan freed- oant sneintejûn ôfsletten tusken de oanslutingen Mullum en Frjentsjer.