Buert ferrast op har jierdei 100-jierrige frou Falkena-Albada

Op in stoel foar har hûs waard se ferrast troch tsientallen minsken dy't foar har songen. Yn de hiele strjitte de Seine gienen de flaggen út. Har famylje song in selsskreaun feestliet foar har yn de tún, op de stoepe en yn de strjitte fan har hûs. Op de wize fan 'O happy day', dêr ha se 'Oh grutte dei' fan makke.

Brief fan de Kening

Frou Falkena-Albada waard ek nochris ferrast troch in bysûndere brief: Kening Willem-Alexander hat har lokwinske mei har hûndertste jierdei. Frou Falkena wennet by har dochter Boukje en har man yn. Dy ha njoggen jier lyn de hobbyromte omboud mei in sliepkeamer, dûsj en keukentsje. Sa kin se ite en kofjedrinke by har dochter, en dy docht ek de wask. Dochter Boukje is ek wol thús yn de soarch, se hat kreamfersoarchster west en har baan opsein om op mem te passen.