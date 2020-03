Borniaherne pleatst stekken om besite op ôfstân te hâlden

It is swier as minsken yn ferpleechtehuzen gjin besite ûntfange meie. Neisten besykje dêrom foar de ruten kontakt te krijen. En betiden giet it rút dochs iepen, wurdt der efkes krûpt mei heit of mem en sels lytse boadskippen oerlange. It personiel fan Borniaherne begrypt dat ferlet, mar grypt no al yn, om foar te kommen dat it coronafirus aanst binnen it fersoargingshûs om him hinne grypt en foar nije besmettings soarget.